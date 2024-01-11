سامسونغ تكشف عن أولى شاشاتها الذكية لهذا العام

كشفت سامسونغ خلال مؤتمر CES 2024 عن إحدى أكثر الشاشات الذكية تميزا، والتي يمكن استخدامها لعدة أغراض.

وتأتي Smart Monitor M80DO الجديدة من سامسونغ بمقاس 32 بوصة، ودقة عرض 4K، وتردد يعادل 60 هيرتز، ومعدل سطوع يعادل 400 شمعة/م تقريبا.

تدعم هذه الشاشة تقنيات +HDR10، وتوفر أصواتا ممتازة للمستخدم بفضل مكبري صوت مدمجين عاليي الأداء، كما جهّزت بتقنيات تمكنها من تشغيل كاميرات الويب SlimFit من سامسونغ، وتقنيات تمكنها من الاقتران مع سماعات Galaxy Buds والعديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

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ويمكن استعمال هذه الشاشة مع الحواسب أو استخدامها كجهاز تلفاز، كما زوّدتها سامسونغ بخدمات Netflix وAmazon Prime Video لمشاهدة الأفلام والمسلسلات، ودعمتها بتقنيات Gaming Hub التي توفر الوصول إلى خدمات الألعاب السحابية، بما فيها ألعاب Xbox وGeForce Now وغيرها.

وزودتها سامسونغ أيضا بمنافذ USB-C. وhdmi، وتقنيات للاتصالات مع شبكات بلوتوث وWi-Fi، وتقنيات Microsoft 365 للأعمال المكتبية.

المصدر: 3dnews