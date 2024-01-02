غوغل تصدر قائمة أكثر المواضيع بحثا في عام 2023

نشرت شركة "غوغل" قائمة لمواضيع من مختلف الفئات الأكثر بحثا في العام 2023 حول العالم، عبر متصفحها "كروم".

وتوفر "غوغل" الإصدار السنوي لاتجاهات البحث لتوضح ما كان يبحث عنه العالم ودول محددة خلال 12 شهرا.

وتغطي قائمة "غوغل" لأهم عمليات البحث الرائجة الأخبار والبرامج التلفزيونية والأفلام والأغاني وفئات أخرى متنوعة.

2023 was a year unlike any other and we've got the trends to prove it.



Take a look at our #YearInSearch to see what was trending in 2023https://t.co/GygJqZbST2pic.twitter.com/H4jyAyXlNi — GoogleTrends (@GoogleTrends) December 11, 2023

وبالإضافة إلى مصطلحات البحث الأكثر رواجا حول العالم، يمكن تخصيص القائمة بحسب الدول وفقا للبيانات المتوفرة على صفحة trends.google.

وتحتفل الشركة أيضا بالذكرى الفضية لـ"بحث غوغل"، بمرور 25 عاما على البحث، ونشرت مقطع فيديو بهذه المناسبة يعرض أهم عمليات البحث حول العالم.

ومن بين الموضوعات الأكثر بحثا في العام 2023 حول العالم:

الشخصيات: دامار هاملين، جيرمي رينر، أندرو تيت، كيليان مبابي، ترافيس كيلسي، جينا أورتيجا، ليل تاي، داني ماسترسون، ديفيد بيكهام، بيدرو باسكال.

الأفلام: باربي، أوبنهايمر، جوان، صوت الحرية، جون ويك: الفصل 4، أفاتار: طريق الماء، كل شيء في كل مكان في وقت واحد، جادار 2، غريد 3، باثان.

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الأخبار: الحرب في إسرائيل وغزة، غواصة تيتانيك، زلزال تركيا، إعصار هيلاري، إعصار إداليا، إعصار لي، إطلاق النار في مين، إطلاق النار في ناشفيل، تشاندرايان-3، الحرب في السودان.

وللاطلاع على القائمة كاملة يمكن التوجه إلى موقع trends.google.

ويوفر trends.google بيانات عن مواضيع البحث في مصر والسعودية والإمارات، والتي كانت تهيمن عليها المواضيع المتعلقة بالمواجهات بين إسرائيل وفلسطين.

المصدر: RT