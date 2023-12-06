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البرازيل تتبنى أول قانون في العالم أعده الذكاء الاصطناعي

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البرازيل تتبنى أول قانون في العالم أعده الذكاء الاصطناعي
m24.ru
صورة أرشيفية
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تبنت البرازيل أول قانون في العالم تم وضعه بمساعدة شبكة عصبية. وهذا هو أول قانون في العالم تمت صياغته بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي ChatGPT،

وفقا لما ذكرته بوابة G1 تم تبني القانون الجديد في عاصمة ولاية ريو غراندي دو سول - بورتو أليغري البرازيلية.

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ويشار إلى أن مشروع القانون تمت صياغته من قبل الشبكة العصبية بناء على طلب وارد من عضو مجلس المدينة راميرو روزاريو، وسيسمح القانون للبلدية بتجنب فرض رسوم على دافعي الضرائب لاستبدال عدادات المياه في حال سرقتها.

وقد تمت الموافقة على الوثيقة من قبل المجلس، ووقعّها العمدة سيباستياو ميلو.

ومما يثير الانتباه أن جميع أعضاء مجلس المدينة، وكذلك رئيس البلدية وسكان المدينة، علموا بحقيقة إعداد مشروع القانون من قبل الشبكة العصبية بعد تبنيه فقط.

وقال روزاريو، في مقابلة مع موقع G1، إن "الاستراتيجية كانت في عدم إبلاغ أحد بأن الذكاء الاصطناعي هو الذي فعل ذلك". وبحسبه فإن الجميع شهدوا التجربة، ويتوقع أن يشهد المجتمع بفضل الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب "ثورة في شتى المجالات"، لذلك ووفقا لروزاريو "لا يمكن للسياسيين أن يظلوا بمعزل عن هذه التغييرات".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

 

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