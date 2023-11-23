روسيا.. إطلاق إنتاج أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة

شهدت مدينة قازان الروسية الأسبوع الماضي، إطلاق الإنتاج الإلكتروني الروسي الجديد من قبل شركة ICL الروسية.

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وسيكون بمقدور معمل الإلكترونيات إنتاج نحو مليون جهاز كل عام، بما في ذلك اللوحات الأم، وتتوزع أقسام معمل ICL الجديد في منطقة "إنوبوليس" الاقتصادية الخاصة بمدينة قازان حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 8 آلاف متر مربع، وتضم ورشا للتركيب السطحي للوحات الدوائر المطبوعة، وخطوط التجميع الآلي، بالإضافة إلى مناطق اختبار المنتجات الجاهزة.

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وساهم صندوق التنمية الصناعية الروسي في تحقيق المشروع حيث قدّم 663 مليون روبل من أصل ملياري روبل من إجمالي الاستثمارات في إنشاء المعمل.

وأعلن في حفل تدشين المعمل عن الإطلاق القادم لعلامة OSiO التجارية الجديدة المخصصة لسوق بيع الأجهزة الروسية بالتجزئة. ومن المنتجات الأولى المتاحة للمستهلكين ستكون أجهزة الكبيوتر المحمولة (الأجهزة اللوحية) OSiO FocusLine، وسيظهر جهاز الكمبيوتر هذا على رفوف متاجر M.Video-Eldorado في الفترة من نوفمبر الجاري إلى ديسمبر 2023 المقبل حيث يبدأ ثمنه من 40000 روبل. وفي وقت لاحق سيتم توسيع نطاق العلامة التجارية ليشمل بضعة خطوط محترفة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والشاشات.

يذكر أن العلامة التجارية OSiO ولدت انطلاقا من الرغبة في تصنيع تقنية تجسد مفهوم الاندماج الشامل للمكونات الإلكترونية والمستخدم. وتعني الأحرف الموجودة في صيغة العلامة التجارية (OSiO) الأكسجين، السيليكون، الأكسجين وهو ثاني أكسيد السيليكون، بصفته مكوّنا أساسيا في المعالجات. ويخضع كل منتج من منتجات العلامة التجارية OSiO لدورة اختبار صارمة قبل التعبئة، وتقدم الشركة أيضا شبكة واسعة من الضمان وخدمة ما بعد الضمان، مما يوفر للعملاء المستقبليين درجة عالية من الجودة.

المصدر: dzen.ru