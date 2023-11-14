إيلون ماسك يعلن عن تغيير كبير في خوارزمية "إكس"

أعلن إيلون موسك عن تغيير كبير في خوارزمية "إكس" لتعزيز الترويج للحسابات الأصغر والأقل شهرة، بعد أن خسرت شركته للتواصل الاجتماعي 25 مليار دولار في عام واحد.

ويقوم الرئيس التنفيذي لشركة "إكس"، بتغيير الخوارزمية لمساعدة المبدعين الصغار. وكتب ماسك على "إكس": "سيتم طرح تحديث رئيسي لخوارزمية التوصية خلال الأيام القليلة المقبلة. وسيساعد هذا في إظهار الحسابات الصغيرة والمشاركات خارج شبكة متابعات أصدقائك. كما هو الحال دائما، سيتم جعل هذا مفتوح المصدر وسيخضع للتحسين المستمر".

A major update to the recommendation algorithm is rolling out over the next few days.



This will help surface smaller accounts and posts outside of your friend-follows network.



As always, this will be made open source and undergo continuous improvement. — Elon Musk (@elonmusk) November 10, 2023

والتغيير الجديد هو محاولة لإظهار حسابات المستخدمين الجديدة التي تشترك معهم في اهتمامات مماثلة، وخاصة المستخدمين الذين لا تتم رؤية منشوراتهم كثيرا.

ويتناسب تعديل الخوارزمية الجديد تماما مع خطته لجعل "إكس" منصة للمبدعين، حيث يحصل المبدعون الصغار على فرصة لإحداث تأثير أكبر.

إقرأ المزيد

وقال ماسك إنه منفتح على النقد لكن الكثير من الناس أشادوا بالقرار الجديد. وعلق أحد المستخدمين: "خطوة جيدة. أعتقد أن بعض أكبر الانتقادات التي أسمعها هي أن الحسابات الصغيرة لا يتم اكتشافها بسهولة كما في الحسابات الكبيرة. وآمل أن يساعد هذا الأمر".

وكتب آخر: "شكرا لمساعدتنا في الحسابات الصغيرة".

واشترى ماسك "تويتر" مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وخسرت الشركة نحو 25 مليار دولار من قيمتها منذ الاستحواذ عليها، وفقا لتقرير من مجلة "فورتشن".

وخلال الفترة القصيرة التي قضاها مع الشركة، قام ماسك بتسريح 80% من موظفيها وتخلص من اسم "تويتر" واعتمد اسم "إكس".

المصدر: ذي صن