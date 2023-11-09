نائب رئيس المفوضية الأوروبية تحث "تيك توك" و"إكس" على زيادة جهود "إزالة المحتوى الضار"

أكدت نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، بعد اجتماعات مع ممثلي "تيك توك" و"إكس"، أن منصات التواصل الاجتماعي بحاجة إلى تكثيف جهودها لمواجهة خطاب الكراهية غير القانوني.

والتقت جوروفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الاقتصاد الرقمي، بالرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو تشيو، ورئيس الشؤون العالمية لشركة "إكس"، نيك بيكلز، في الوقت الذي يحقق فيه الاتحاد الأوروبي في جهود شركات التكنولوجيا الكبرى لإزالة المحتوى الضار.

The spread of violent #illegal content since recent #Hamas attack on #Israel is alarming.



I ask the bosses of the largest #online platforms what they do to prevent it. Including #TikTok.



What we want is concrete action & effective application of 🇪🇺 law #DSA.



🙏 @Qofficielpic.twitter.com/v56D5o4JGg — Věra Jourová (@VeraJourova) November 9, 2023

Our 🇪🇺 rules speak clear language.



We need #TikTok to be more responsible & responsive, to step up work against illegal #HateSpeech, #Hamas#terrorist content and child abuse on its platform.



Thank you for the constructive meeting, CEO @shouchew. pic.twitter.com/cU6rpQXLNW — Věra Jourová (@VeraJourova) November 7, 2023

وواجه عمالقة التكنولوجيا تدقيقا متزايدا في الشهر الماضي، مع زيادة في المحتوى الضار والمعلومات المضللة في أعقاب الأحداث الواقعة منذ 7 أكتوبر.

ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى منع المعلومات المضللة من التأثير على انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في يونيو 2024.

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وبموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ قبل عام، يجب على منصات التكنولوجيا ومحركات البحث الكبيرة للغاية أن تفعل المزيد لمعالجة المحتوى الضار وغير القانوني أو المخاطرة بفرض غرامات.

وقالت "تيك توك" إن الذكاء الاصطناعي وأكثر من 6000 مشرف أزالوا ملايين المنشورات منذ 7 أكتوبر، وأن لديها فريقا كبيرا مخصصا لإزالة المحتوى العنيف المرتبط بالأطفال.

وقالت جوروفا في منصة "إكس" وعبر المتحدث باسمها إنها سعيدة ببعض التحسينات وحثت "تيك توك" على مواصلة تكثيف عملها ضد المحتوى غير القانوني والضار وإساءة معاملة الأطفال.

وأشارت جوروفا إلى أن "إكس" لا تملك عددا كاف من الموظفين الذين يتحدثون بعض لغات الاتحاد الأوروبي لمواجهة المعلومات المضللة وأعربت عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بوجود أعداد كبيرة من المحتوى العنيف وغير القانوني.

ووفقا للمتحدث باسم جوروفا، فإن بيكلز قال إن المحتوى العنيف ازدهر على الإنترنت بعد "هجوم حماس"، وليس فقط على "إكس".

وقالت جوروفا، التي التقت سابقا بالمسؤولين التنفيذيين في "ميتا" و"يوتيوب"، إن التغطية اللغوية الأقل مقارنة بالمنصات الكبيرة الأخرى جعلتها قلقة بشأن استعداد "إكس" لانتخابات الاتحاد الأوروبي.

المصدر: U.S. News