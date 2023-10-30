إيلون ماسك يحارب "منشورات X المضللة" على طريقته!

كشف إيلون ماسك أن منشورات X التي تحمل أي معلومات خاطئة يصححها نظام التحقق من الحقائق المعتمد على المصادر الجماعية للمنصة، ستكون "غير مرشحة للحصول على حصة من الإيرادات".

وقال ماسك إن التغيير يهدف إلى "تعظيم الحافز للدقة بدلا من الإثارة". وأشار أيضا إلى أن أي محاولات "لتسليح نظام Community Notes لشيطنة الأشخاص ستكون واضحة على الفور، لأن جميع التعليمات البرمجية والبيانات مفتوحة المصدر".

Making a slight change to creator monetization:



Any posts that are corrected by @CommunityNotes become ineligible for revenue share.



The idea is to maximize the incentive for accuracy over sensationalism. — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2023

وسارع بعض المستخدمين إلى انتقاد التغيير، ملاحظين أن الميزة لا تُستخدم فقط لتصحيح المعلومات الخاطئة، ولكن أيضا لإضافة سياق أساسي حتى لو لم يكن هناك أي خطأ في المنشور الأولي.

إقرأ المزيد

وتم إطلاق ميزة Community Notes لأول مرة من قبل المؤسس المشارك لـ"تويتر" والرئيس السابق جاك دورسي، في عام 2021 كوسيلة لفضح التغريدات المضللة.

وحاليا، يمكن للمستخدمين المؤهلين على منصة التواصل الاجتماعي التسجيل للمساهمة في Community Notes، والتي تتضمن مشاركة ملاحظة قصيرة عن سياق أي منشور، بما في ذلك تصحيح خطأ أو تقديم معلومات أساسية تم حذفها.

ويمكن للحساب الاشتراك في Community Notes، وفقا لـ X، إذا لم ينتهك المستخدم قواعد النظام الأساسي مؤخرا، وكان موجودا على النظام الأساسي لمدة 6 أشهر على الأقل.

ويمكن للمستخدمين الآخرين الذين يشاهدون الملاحظة، تقييم مدى فائدة الملاحظات من خلال الملاحظة التي حصلت على أكبر إجماع في الظهور إلى الأعلى.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأ X في الدفع لمؤلفي المحتوى على المنصة لأول مرة عبر برنامج مشاركة الإيرادات، الذي قدم لهم تعويضا عن الإعلانات التي تظهر في سلاسل الرد الخاصة بهم.

لكن منصة التواصل الاجتماعي تعرضت لتدقيق متزايد بسبب تعاملها مع المعلومات المضللة منذ أن اشترى ماسك "تويتر" مقابل 44 مليار دولار العام الماضي، وخفض ما يقرب من ثلثي القوى العاملة في الشركة.

وتم التركيز بشكل خاص على تعامل المنصة مع المعلومات الخاطئة في أعقاب الصراع بين إسرائيل وغزة.

المصدر: إندبندنت