"Intel" تكشف عن معالج بسرعة تردد تصل إلى 6 غيغاهيرتز!

كشفت Intel عن معالجها الجديد الذي طورته ليقدم أداء ممتازا للحواسب، وسرعة كبيرة في معالجة البيانات.

وأشارت Intel إلى أن معالج 13900 KS يتفوق على معالجات 13900 K التي كانت قد طرحتها سابقا من حيث معدل التردد، إذ تصل سرعة التردد في بعض أنويته إلى 6.0 غيغاهيرتز ما يمنحه إمكانيات أكبر وسرعة أكثر في معاينة البيانات.

ولا يمكن لجميع الأنوية في المعالج من الوصول إلى تردد 6.0 هيرتز في نفس الوقت، بل أن نواتين فقط تصلان إلى هذه السرعة في حال عمل المعالج بأعلى طاقة ممكنة.

ويتميز المعالج الجديد بحد طاقة أساسي يبلغ 150 واطا مقارنة بـ 125 واط بالنسبة لمعالجات 13900 K الأقدم، كما يدعم ميزة "توصيل الطاقة الفائق" ليصل هذا الرقم فيه إى 320 واطا.

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ونشرت Intel بعض الفيديوهات التي تظهر نتائج اختيار المعالج الجديد، وأشارت إلى بدأ طرحه بسعر 699 دولارا.

المصدر: 4apk