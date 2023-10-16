Intel تعلن عن معالج رسوميات منافس للحواسب المكتبية وحواسب الألعاب

كشفت Intel عن أحدث معالج رسوميات طورته ليقدم أداء جيدا للحواسب المكتبية وحواسب الألعاب.

وأشارت الشركة إلى أن معالج Arc A580 الجديد بات مطروحا للشراء عبر قنوات التجزئة والعديد من مواقع الشراء عبر الإنترنت.

وصنفت Intel هذا المعالج على أنه من فئة معالجات الرسوميات المتوسطة الفئة ذات الأداء الجيد الذي يستند إلى معيارية Xe HPG Alchemist المستخدمة في معالجات Arc A770 و Arc A750.

ويمكن زيادة مستوى الأداء في هذا المعالج بتفعيل خاصية Xe Super Sampling التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ما يسمح بزيادة معدل الإطارات في أثناء عرض الرسوميات لتوفير عرض جيّد للصور والفيديوهات.

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ويعتبر هذا المعالج منافسا مهما لمعالج RTX 3050، إذ يتفوق عليه في الأداء بنسبة تصل إلى 20% تقريبا، ليصل بذلك إلى مستوى معالجات الرسوميات RTX 2070.

ويمكن الحصول على المعالج الجديد عبر المواقع الرسمية لشركات ASRock وSparkle وGUNNIR بسعر 179 دولارا.

المصدر: 3dnews