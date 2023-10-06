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سامسونغ تطلق أقراص تخزين توفر سرعات فائقة في نقل البيانات

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تطلق أقراص تخزين توفر سرعات فائقة في نقل البيانات
youtube/PC Crazy
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كشفت سامسونغ عن أقراص التخزين الخارجية الجديدة Portable SSD T9 التي صممتها لتوفر للمستخدمين إمكانيات كبيرة في سرعة نقل البيانات.

وأشارت سامسونغ إلى أن أقراص التخزين الجديدة حصلت على منفذ USB 3.2 Gen 2x2 الذي يساعدها على نقل البيانات بسرعات عالية جدا، ويمكنها من الوصول إلى سرعات في قراءة وتسليم البيانات تصل إلى 2000 ميغابايت/ثانية، أي ضعف السرعات التي كانت تؤمنها أقراص T7 التي طرحتها سابقا، والتي احتوت على منافذ Gen 2x1.

وحصلت هذه الأقراص على هياكل متينة مغطاة بطبقات خاصة تحميها من الصدمات، وجهّزت بأنظمة تبريد خاصة لضمان عدم ارتفاع حرارتها في أثناء الاستخدام المطول والحفاظ على أدائها المستقر.

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ويمكن لهذه الأقراص العمل بشكل ممتاز في درجات حرارة تتراوح ما بين 0 إلى 60 درجة مئوية، كما جهّزت بأنظمة تؤمن تشفيرا ممتازا للبيانات.

وتأتي هذه الأقراص بهياكل صغيرة نسبيا أبعادها (88/60/14) ملم، وزنها 122 غ وبسعات: 1 و2 و4 تيرابايت.

المصدر: 3dnews

 

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