هاتف آخر من سامسونغ يأتي بمواصفات ممتازة وسعر منافس
كشفت سامسونغ عن هاتف جديد من فئة Galaxy، زودته بمواصفات ممتازة وستطرحه بأسعار منافسة.
ويأتي هاتف Galaxy A05s بهيكل أنيق التصميم أبعاده (168/77.8/8.8) ملم، وزنه 194غ.
أما شاشته فأتت PLS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 393 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وكاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 13 ميغابيكسل.
وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.
المصدر: 3dnews