موتورولا تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد
أعلنت موتورولا عن مواصفات هاتف Moto G54 الجديد الذي طورته ليكون منافسا قويا لأحدث هواتف أندرويد الموجودة حاليا.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (161.6/73.8/8.9) ملم، وزنه 192 غ.
وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 7020، ومعالج رسوميات IMG BXM-8-256، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
أما كاميرته الأساسية فأتت بعدستين بدقة (50+8) ميغابيكسل، وحصلت على مستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.
ودعمت موتورولا هذا الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.
المصدر: 3dnews