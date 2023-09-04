Oppo تطلق هاتف أندرويد بمواصفات مميزة وسعر منافس

كشفت Oppo عن هاتف A38 الذي يتوقع له أن يلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية نظرا لسعره المنافس بالنسبة لمواصفاته.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيارIP54، أبعاده (163.7/75/8.2) ملم، ووزنه 190غ.

أما شاشاته فأتت IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 9 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات ColorOS 13.1، ومعالج Mediatek MT6769 Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

والكاميرا الأساسية فيه جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون 160 يورو تقريبا.

المصدر: ixbit