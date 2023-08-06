روسيا تفرض غرامة مالية أخرى على آبل

ذكرت وسائل إعلام أن محكمة روسية فرضت غرامة مالية على شركة آبل لمخالفة الأخيرة القوانين التي تتعلق بالمحتوى المسموح بنشره عبر الإنترنت في روسيا.

وأشار القاضي الروسي، تيمور فاخرامييف إلى أن محكمة في موسكو فرضت على شركة آبل غرامة قدرها 400 ألف روبل، بعد أن ارتأت المحكمة أن آبل مذنبة في مخالفة قواني نشر المحتوى غير المرغوب فيه عبر الإنترنت في روسيا، ولم تقم بإزالة المحتوى الخاضع للقيود والذي طلب منها حذفه.

وأوضح القاضي أنه ومع مراعاة الحجج المقدمة خلال جلسة المحاكمة فإن العقوبة التي فرضت على آبل كانت أقل من الحد الأدنى الممكن، وخصوصا أن آبل كانت قد تعرضت لعقوبات مالية سابقة في روسيا بموجب القوانين المحلية.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن آبل تعرضت للغرامة المذكورة كونها لم تتخذ التدابير المطلوبة لحذف التطبيقات والمحتويات الصوتية التي نشرت معلومات كاذبة تتعلق بالوضع السياسي بروسيا.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات ومؤسسات الإنترنت الكبرى ومن بينها آبل كانت قد تعرضت في السنوات الأخيرة لغرامات مالية في روسيا لانتهاكها القوانين التي تتعلق بالإنترنت في البلاد.

المصدر: فيستي