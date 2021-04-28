هيئة مكافحة الاحتكار الروسية تفرض غرامة ضخمة على "آبل "

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية غرامة بنحو مليار روبل (أكثر من 12 مليون دولار) على عملاق التكنولوجيا الأمريكي "آبل".

وقالت الهيئة، في بيان أمس الثلاثاء، إن الغرامة فرضت بسبب إساءة الشركة الأمريكية استخدام المركز المهيمن في السوق.

وأشارت إلى أن قيمة الغرامة المالية يبلغ 906,299,392 روبل (أكثر من 12 مليون دولار) وتم فرضها في 26 أبريل الجاري. ولم يصدر بيان من الشركة الأمريكية بشأن الغرامة.

وفي أغسطس من العام الماضي، أقرت هيئة مكافحة الاحتكار الروسية بأن "آبل" كانت تسيء استخدام موقعها المهيمن في سوق توزيع التطبيقات.

المصدر: نوفوستي