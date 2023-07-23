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إيلون ماسك يحرر عصفور "تويتر" ويكشف عن شعاره الجديد

العالم الرقمي و Social media

إيلون ماسك يحرر عصفور
Sputnik
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أعلن رجل الأعمال الأمريكي مالك موقع "تويتر" أن مستخدمي الشبكة سيودعون قريبا الطائر الذي يمثل الشعار والماركة التجارية "يتويتر"، ليحل محله شعار جديد.

وكتب ماسك على صفحته في "تويتر": "قريبا سنودع علامة تويتر التجارية".

ويفكر ماسك في استبدال الطائر بـ X ، والذي يرى فيه تجسيدا لعدم اكتمال البشر، مما يجعله فريدا.

ونشر رجل الأعمال الأمريكي صورة بخلفية سوداء وعليها الطائر شعار "تويتر" وقال إن الماركة والشعار الجديد سيكون مشابها لها لكنه X.

وبعد شراء إيلون ماسك في خريف العام الماضي، شركة "تويتر"، بات ينظر إليها ليس فقط باعتبارها تطبيقا للتواصل الاجتماعي، ولكن وسيلة لإنشاء "تطبيق خارق".

وقال ماسك في تغريدة على حسابه إن "شراء تويتر يهدف إلى تسريع إنشاء إكس (X)، تطبيق كل شيء"، وهو المعنى الجديد الذي يبدو أن إيلون ماسك بدأ في تنفيذه فعلا لأحداث مشروعه الجديد.

المصدر: وكالات

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