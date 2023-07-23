إيلون ماسك يحرر عصفور "تويتر" ويكشف عن شعاره الجديد

أعلن رجل الأعمال الأمريكي مالك موقع "تويتر" أن مستخدمي الشبكة سيودعون قريبا الطائر الذي يمثل الشعار والماركة التجارية "يتويتر"، ليحل محله شعار جديد.

وكتب ماسك على صفحته في "تويتر": "قريبا سنودع علامة تويتر التجارية".

ويفكر ماسك في استبدال الطائر بـ X ، والذي يرى فيه تجسيدا لعدم اكتمال البشر، مما يجعله فريدا.

ونشر رجل الأعمال الأمريكي صورة بخلفية سوداء وعليها الطائر شعار "تويتر" وقال إن الماركة والشعار الجديد سيكون مشابها لها لكنه X.

Like this but X pic.twitter.com/PRLMMA2lYl — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

وبعد شراء إيلون ماسك في خريف العام الماضي، شركة "تويتر"، بات ينظر إليها ليس فقط باعتبارها تطبيقا للتواصل الاجتماعي، ولكن وسيلة لإنشاء "تطبيق خارق".

وقال ماسك في تغريدة على حسابه إن "شراء تويتر يهدف إلى تسريع إنشاء إكس (X)، تطبيق كل شيء"، وهو المعنى الجديد الذي يبدو أن إيلون ماسك بدأ في تنفيذه فعلا لأحداث مشروعه الجديد.

المصدر: وكالات