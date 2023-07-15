ماسك: شركة xAI ستستخدم التغريدات لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إن شركة xAI التابعة له، ستستخدم المنشورات على شبكته الاجتماعية "تويتر"، لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها.

وأضاف ماسك خلال بث مباشر على صفحته على "تويتر" أمس الجمعة: "أعتقد أننا سنستخدم التغريدات العلنية العامة، دون لمس أي شيء خاص، للتدريب، كما يفعل الآخرون".

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واتهم ماسك بعض الشركات الأخرى "بالاستخدام غير القانوني" لمنشورات على الشبكة الاجتماعية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، لكنه لم يوضح عن أي شركات بالضبط يدور الحديث.

وأشار ماسك إلى أن الشركة الجديدة (xAI )، ستسعى جاهدة لإنشاء "ذكاء اصطناعي يتمتع بالفضول الكبير وحب الإطلاع والبحث عن الحقيقة"، وهو ما يعتبر في رأيه، "النهج الأكثر أمانا". في الوقت نفسه، تحدث ماسك بطريقة سلبية عن نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقدم نتائج "لبقة سياسيا ومضللة".

وقال: "أعتقد أن الهدف الرئيسي لـ xAI هو إنشاء ذكاء اصطناعي جيد هدفه يكمن في فهم الكون". وشدد خلال ذلك على أنه يؤيد فرض الضبط والتنظيم في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار ماسك إلى أن شركة XAI ستتعاون بشكل وثيق، مع شركة Tesla، وهي شركة للسيارات الكهربائية يمتلكها أيضا.

المصدر: تاس