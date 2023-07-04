تقرير.. أحدث جهاز من آبل يواجه عقبات في الإنتاج!

أفادت Financial Times أن شركة آبل أجبرت على خفض توقعات الإنتاج بشكل حاد لسماعة الرأس Vision Pro التي كشف النقاب عنها حديثا بسبب مشاكل التصنيع.

وقالت الصحيفة في مقال نُشر يوم الاثنين إن الهدف الداخلي الأولي للشركة التي تتخذ من كوبرتينو مقرا لها، كان بيع مليون جهاز في أول 12 شهرا بعد وصول Vision Pro إلى السوق في وقت ما في أوائل عام 2024.

ومع ذلك، وفقا لـ FT، يقول العديد من الأشخاص الذين لديهم معرفة مباشرة بعملية التصنيع الآن، إن آبل لن تتمكن من إنتاج أجهزة كافية تقريبا لتحقيق هذا الهدف.

وقالت الصحيفة إن شركة Luxshare الصينية، التي وصفتها المصادر بأنها المُجمّع الوحيد لسماعات الرأس من آبل، كانت تستعد لتجميع أقل من 400 ألف وحدة العام المقبل.

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وأضافت أن اثنين من الموردين الوحيدين في الصين لمكونات محددة لـ Vision Pro زعما أيضا أن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة طلبت قطعا من شأنها أن تمكنها من تصنيع 130.000 إلى 150.000 جهاز في عام 2024.

وأشار المقال إلى أن "كلا الإسقاطين يعنيان انخفاضا كبيرا في إنتاج" سماعة الرأس.

وقالت المصادر إن تعقيد Vision Pro ومشكلات الإنتاج تعني أيضا تأجيل خطط إصدار أكثر تكلفة من الأداة.

وسيبلغ سعر Vision Pro، التي كشف عنها قبل شهر بعد سبع سنوات من التطوير، 3500 دولار، وفقا لشركة آبل.

وتوصف سماعة الرأس بأنها "كمبيوتر مكاني" يدمج العالم الحقيقي مع الوسائط الرقمية ويتم تشغيلها من خلال إيماءات الحركة وتتبع العين وإدخال الصوت.

وقال محاورو FT أن شاشة Vision Pro الأنيقة، والتي تتكون من شاشتين Micro-OLED وعدسة "عدسية" منحنية مواجهة للخارج، أصبحت تحديا كبيرا للمصنعين.

وكشفت المصادر أن شركة آبل كانت غير راضية عن إنتاجية موردي شاشات micro-OLED، والتي يُعتقد أنها أغلى مكون في سماعات الرأس.

المصدر: RT