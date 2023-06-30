ابتكار يقدم سببا حقيقيا لكي تحمّل صور طعامك على هاتفك!

أنشأ مهندسون سابقون في غوغل والمقاول الدفاعي Raytheon تطبيقا للهواتف المحمولة يمكنه حساب السعرات الحرارية في أي وجبة تهمّ بالتهامها بمجرد التقاط صورة.

ويقول المبتكرون إن SnapCalorie - الذي بات متاحاً للتنزيل على متجر تطبيقات آبل وعلى "غوغل بلاي"، مجانا، مع خيار ممتاز بقيمة 29.00 دولارا شهريا - أفضل لقياس محتوى السعرات الحرارية في الطبق من "خبراء التغذية المحترفين".

ومع ذلك، لاحظ موقع "ديلي ميل"، في اختبار مكتبي سريع، أن SnapCalorie قلل من تقدير جانب في البروكلي على طبق الغداء، مسجلا صورة للخضروات، التي تم دهنها بقليل من الزبدة، على أنها فقط على البخار.

واستثمر كل من Index Ventures وY Combinator وحتى إريك روزا الرئيس التنفيذي لشركة CrossFit ما مجموعه 2 مليون دولار في الشركة الناشئة الجديدة للفريق.

ومن الواضح أن الممولين قد رأوا شيئا في مؤسسي الشركة، مهندس الذكاء الاصطناعي السابق في غوغل واد نوريس والمهندس السابق في شركة Raytheon سكوت بارون، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي لحساب السعرات الحرارية، Roboflow.

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لكن السر الحقيقي لـ SnapCalorie هو مجموعة البيانات الخاصة به، Nutrition5k، التي أنتجتها الشركة بنفسها من خلال أخذ بيانات غذائية عن 5000 وجبة شهيرة في العالم الحقيقي وإقران تلك البيانات بآلاف الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهذه الوجبات، والتي تم التقاطها عبر منصة روبوتية.

وتم استخدام Nutrition5k لتدريب خوارزمية رؤية الكمبيوتر لتخمين محتوى السعرات الحرارية بدقة لكل شيء بدءا من الحساء إلى المكونات الأكثر صعوبة مثل الزيوت و"الصلصات الغامضة".

وفي ورقة أكاديمية حول تدريب الخوارزمية باستخدام مجموعة بيانات Nutrition5k، قدر واد وفريقه أن متوسط الخطأ المشترك للذكاء الاصطناعي في السعرات الحرارية وكتلة الطعام وكتلة المغذيات الكبيرة يبلغ حوالي 16.5٪.

للمقارنة، وجد بحثهم أن متوسط الخطأ المكافئ من قبل أخصائي التغذية المحترف كان 41% و53% للشخص العادي.

وتعد الدقة الهدف الأساسي لـSnapCalorie، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي على قياس حجم الجزء، ليس فقط من خلال مستشعرات العمق الفريدة لكاميرا الهاتف الحديثة، ولكن أيضا من قبل فريق من المراجعين البشر الخبراء من أجل "طبقة إضافية من الجودة".

وفي الوقت الحالي، يمكن تسجيل نتائج SnapCalorie إما في "مجلة الطعام" الأصلية للتطبيق أو في تصديرها إلى أجهزة تتبع اللياقة البدنية الشهيرة مثل Apple Health.

المصدر: ديلي ميل