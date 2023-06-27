إثبات تتبع "آيفون" لك!.. خريطة سرية تظهر كل مكان كنت فيه! كيف توقف ذلك؟!

ربما تم تصنيفك منذ سنوات كمنظّر مؤامرة لادعائك أن هاتفك المحمول يتتبعك، ولكن ليس بعد الآن.

كان جهاز "آيفون" الخاص بك يتتبع كل مكان كنت فيه، ويمكنك مشاهدته في شكل خريطة ببضع نقرات.

على سبيل المثال، يمكن لهاتفك إنشاء الاتجاهات تلقائيا إلى المنزل أو العثور على سيارتك المتوقفة. لذلك من المنطقي أن يحتفظ الهاتف بسجل داخلي لمكان وجودك. ولكن إذا كان هذا شيئا لا تشعر بالراحة تجاهه، فتابع القراءة.

تعد وظيفة التتبع جزءا من خدمات الموقع، فهل تريد معرفة كيفية الوصول إليه وإيقاف تشغيله، إذا كنت ترغب في ذلك؟ فيما يلي الخطوات:

● افتح إعدادات جهاز "آيفون" الخاص بك.

● اضغط على الخصوصية والأمان.

● حدد خدمات الموقع.

● قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق خدمات النظام.

● قم بالتمرير حتى ترى المواقع الهامة واضغط عليها.

وبعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك أو فتح هاتفك باستخدام FaceID، سترى قائمة بالمواقع التي قمت بزيارتها.

وقد يبدو البعض مزعجا بعض الشيء بالنسبة لك، ولكن هذا لأن الموقع ليس دقيقا دائما.

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اضغط على مكان وسيتم فتح صفحة بها تفاصيل أكثر، بما في ذلك خريطة توضح المكان الذي تعتقد أنك كنت فيه. ستجعلك في المنطقة حتى لو لم تربطك بالشكل الصحيح.

من الممكن أيضا حذف سجل المواقع الهامة. إليك الطريقة:

● انتقل إلى الإعدادات> الخصوصية والأمان> خدمات الموقع> خدمات النظام، ثم انقر فوق المواقع المهمة.

● اضغط على مسح التاريخ. يمسح هذا الإجراء جميع المواقع الهامة الخاصة بك على أي أجهزة تم تسجيل الدخول إليها باستخدام نفس معرف آبل.

وإذا كنت لا تريد أن يتتبع جهاز "آيفون" الخاص بك مكانك، يمكنك تعطيل المواقع المهمة. إليك الطريقة:

● انتقل إلى الإعدادات> الخصوصية والأمان> خدمات الموقع> خدمات النظام، ثم انقر فوق المواقع المهمة.

● مرر مفتاح التبديل بجوار المواقع المهمة إلى اليسار لتعطيل الإعداد.

وإذا كنت تستخدم خرائط غوغل لسنوات، فمن المحتمل أن يكون هناك قدر مذهل من المعلومات حول كل مكان ذهبت إليه. تحقق من ذلك:

● عند تسجيل الدخول، انقر فوق صورة ملفك الشخصي، ثم حدد إدارة حساب غوغل الخاص بك.

● على اليسار، انقر فوق البيانات والخصوصية.

● ضمن "إعدادات السجل"، انقر على "سجل المواقع".

● في الجزء السفلي، انقر فوق إدارة المحفوظات.

وسترى خريطة تحتوي على تفاصيل مثل المنزل ومواقع العمل والرحلات المحفوظة. ويمكنك البحث حسب السنة أو وصولا إلى يوم محدد في مربع الجدول الزمني في الزاوية اليسرى العليا.

اختر تاريخا من بضع سنوات مضت من أجل المتعة فقط. وسترى شريطا أزرق اللون إذا تم تسجيل رحلة. انقر فوق يوم لترى كل مكان ذهبت إليه، وصولا إلى الوقت والمسافة المقطوعة.

يمكنك ضبط إعداداتك لمنع غوغل من تتبع جميع رحلاتك.

● ارجع إلى صفحة حساب غوغل.

● على اليسار، انقر فوق البيانات والخصوصية.

● ضمن "إعدادات السجل"، اختر "سجل المواقع". انقر فوق إيقاف.

ووفقا لشركة آبل، توجد هذه الميزة حتى يتمكن الهاتف من التعرف على الأماكن المهمة بالنسبة لنا، وبالتالي يكون قادرا على تقديم خدمات مخصصة، مثل التوجيه التنبئي لحركة المرور وذكريات الصور المحسنة.

ومع ذلك، يبدو أنه انتهاك للخصوصية ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل حقيقية. إذا كان الهاتف يتتبع مكان وجودنا، فمن قد يعرف عنها أيضا؟.

وفقا لأبل، لا أحد. تقول إن البيانات التي تنتقل بين أجهزتك المتصلة بالسحابة مشفرة. ما لم يسرق شخص ما هاتفك وكلمة مرورك، فلا يوجد ما يمكنه فعله للوصول إليه.

المصدر: ديلي ميل