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"إنستغرام" يطلق أخيرا ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات!

العالم الرقمي و Social media

Gettyimages.ru Imagesrouges
صورة تعبيرية
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أضاف "إنستغرام" مؤخرا ميزة طال انتظارها، تتيح تحميل مقاطع فيديو قصيرة من Reels وإعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وساعدت قدرة مستخدمي "تيك توك" على تنزيل مقاطع الفيديو ونشرها على الارتقاء بالمنصة من موقع اجتماعي متخصص، إلى ظاهرة عالمية.

ويأمل "إنستغرام" في جذب مستخدمين جدد إلى Reels باستخدام نفس الاستراتيجية.

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ونشر آدم موسيري، الرئيس التنفيذي لـ"إنستغرام"، إعلانا عن ميزة التنزيل الجديدة لـReels على "إنستغرام" الخاص به باستخدام ميزة "قنوات البث'' الجديدة يوم الثلاثاء.

وأشار موسيري إلى أن هذه الميزة تحمي الحسابات الخاصة من خلال منع متابعيها من تنزيل ونشر Reels.

المصدر: ديلي ميل

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