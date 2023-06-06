سامسونغ تطلق هاتف Galaxy بكاميرات ممتازة وسعر منافس

كشفت سامسونغ رسميا عن مواصفات هاتف Galaxy الجديد الذي زودته بكاميرات وتقنيات مممتازة، وستطرحه بسعر منافس.

ويأتي هاتف Galaxy F54 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (164.9/77.3/8.4) ملم، وزنه 199غ.

وشاشته أتت Super AMOLED Plus بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 393 شمعة/م تقريبا.

ويتميز بقدرات التصوير الممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت ثلاثية العدسة بدقة (108+8+2) ميغابيكسل، وكاميرت الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

إقرأ المزيد

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5.1، ومعالج Exynos 1380، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP5، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير.

المصدر: ixbit