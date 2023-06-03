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Meta تزيح الستار عن نظارتها الجديدة للواقع المختلط

العالم الرقمي و Social media

Meta تزيح الستار عن نظارتها الجديدة للواقع المختلط
youtube/Virtual Chap
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أعلنت شركة Meta رسميا عن نظارتها الذكية الجديدة التي طورتها لتعمل مع تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المختلط.

وتتميز نظارة Quest 3 بشاشة عالية الدقة مع نظام بصري أكثر تطورا مقارنة بذلك الذي طرح في نظارة Quest 2، كما حصلت على معالج أكثر قوة من تطوير Qualcomm ما منحها أداء ممتازا واستجابة سريعة في التعامل مع البيانات .

وأصبح النظام البصري في Quest 3 أنحف بنسبة 40٪ ، ما جعل هذه النظارة أخف وزنا وأكثر إحكاما عند وضعها على الرأس مقارنة بنظارة Quest 2، وأعادت الشركة المصنعة تصميم وحدات التحكم Touch Plus بالكامل، ودعم أدوات التحكم بالنظارة بتقنيات TruTouch.

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وزوّدت Quest 3 بعدة كاميرات لتكون قادرة على العمل مع تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المختلط، وتمكين المستخدم من رؤية العالم المحيط إضافة إلى الصور التي تظهر له من خلال التطبيقات.

وستطرح نسخة هذه النظارة مع ذواكر داخلية 128 غيغابايت بسعر 499 دولاراً، كما يفترض ان تُطلَق منها نسخ أخرى هذا العام.

المصدر: ixbit

 

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