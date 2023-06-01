تعرف على مواصفات أحد أفضل هواتف نوكيا الجديدة

بدأت نوكيا بالترويج لهاتفها الجديد XR21 الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب متانته وخصائصه المميزة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، محمي بإطارات معدنية وزجاج مضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (168/78.6/10.5 ) ملم، وزنه 213 غ.

وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.49 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 550 شمعة/م.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 12، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وزوّد الهاتف بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (64+8) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

ودعمته نوكيا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطاً.

المصدر: ixbit