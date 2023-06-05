"كاسبيرسكي لاب": في عام 2023 تم تسريب 200 مليون من بيانات المستخدمين

أفادت مؤسسة كاسبيرسكي (Kaspersky Lab)، بأن حوالي 200 مليون من بيانات المستخدمين تسربت إلى الإنترنت خلال أقل من ربعين من عام 2023، وباتت في متناول الجمهور.

وذكرت المؤسسة، أن هذا الرقم يعادل حوالي ضعف ما كان عليه قبل عام.

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جاء ذلك في حفل تقديم للمؤسسة في إطار منتدى Kaspersky CyberSecurity Weekend، حيث يلتقي خبراء الأمن السيبراني في المجال الصناعي وخبراء تكامل الأنظمة والباحثين والعملاء من جميع أنحاء العالم.

وقال إيغور فيتس الخبير في Kaspersky Digital Footprint Intelligence: "تم تسريب ونشر في الإنترنت 197 مليون من بيانات المستخدمين وباتت متاحة للجمهور [خلال هذه الفترة]، أي بزيادة قدرها 97 مليون مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022".

وأشار الخبير إلى أن مؤسسة كاسبيرسكي سجلت في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام، 64 واقعة نشر محتويات بنوك بيانات هامة.

وشدد فيتس على أن هذا الرقم، يزيد بنسبة 33٪ عن نفس المؤشر في العام السابق.

المصدر: تاس