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مايكروسوفت تعتمد الذكاء الاصطناعي في تطبيقات أنظمة ويندوز

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تعتمد الذكاء الاصطناعي في تطبيقات أنظمة ويندوز
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلنت مايكروسوفت مؤخرا عن إضافة العديد من الميزات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي على تطبيقاتها المخصصة لأنظمة ويندوز.

وأشارت مايكروسوفت في مدونة لها على الإنترنت إلى أنها ستركز على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمل أنظمة ويندوز والبرمجيات التابعة لها.

ومن أبرز ما أعلنت عنه شركة مايكروسوفت ميزة "ملخص المراجعات" التي ستظهر في صفحة متجر التطبيقات التابعة لها، والتي تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحميل الملاحظات التي وضعها المستخدمون على التطبيقات المتاحة في المتجر، وستلخص تلك الملاحظات ليسهل فهمها.

كما أعلنت الشركة أيضا أنها ستخصص قسما في متجر تطبيقات ويندوز سيستعمل لتحميل واستخدام التطبيقات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيطلق على هذا القسم اسم " AI Hub".

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وتعمل مايكروسوفت أيضا على تطوير أداة برمجية ستسمح للمطورين بتوليد كلمات مفتاحية جديدة وعبارات للبحث عبر الإنترنت، معتمدين على الذكاء الاصطناعي.

ولتسهيل استخدام أنظمة ويندوز عبر أجهزة متعددة أعلنت مايكروسوفت أنها تعمل على تحسين عملية النسخ الاحتياطي واستعادة التطبيقات عبر "ويندوز-11"، إذ سيكون بالإمكان استعادة للتطبيقات المثبتة في قائمة البدء أو شريط المهام بسهولة عند الانتقال إلى حاسوب جديد.

المصدر: وكالات

 

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