Yandex الروسية تطرح منافسا لـ ChatGPT

أعلنت شركة Yandex أنها بدأت باختبار برمجيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في منتجاتها الإلكترونية.

وأشارت الشركة إلى أنها بدأت باختبار تقنيات YandexGPT التي طورها خبراؤها مع مساعد Alice الصوتي الذي يعمل مع العديد من المنتجات الإلكترونية التي تطرحها مثل الهواتف والمساعدات المنزلية الذكية وأجهزة التلفاز وغيرها، وبفضل التقنيات الجديدة تحسنت قدرات المساعد الصوتي على استيعاب الأفكار وباتت أقرب إلى قدرات البشر، كما أصبح بإمكانه تقديم أفكار لتأليف وكتابة نصوص متكاملة.

وأشارت Yandex إلى أن تقنيات YandexGPT الجديدة تختبر حاليا مع مساعد Alice الصوتي في المتصفح التابع لها على الإنترنت، لكن هذه التقنيات ما زالت في مرحلة الاختبار، لذا قد تخطئ في تقدير بعض الأشياء أحيانا.

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وتبعا للمطورين فإن تقنيات YandexGPT لا تزال غير قادرة على تذكر ما قيل لها سابقا ولكنها ستتعلم في المستقبل مراعاة هذا الأمر في سياق المحادثة، كما ستكون هذه التقنيات قادرة على مساعدة البشر في العديد من الأمور مثل تقديم خطة لرحلة سفر أو التخطيط لحدث ما مثل الحفلات مثلا.

المصدر: فيستي