لأول مرة.. العلماء الروس يستخدمون الذكاء الاصطناعي الكمومي في صناعة الأدوية

استخدم العلماء الروس لأول مرة الذكاء الاصطناعي الكمومي لإنتاج الأدوية.

حقق فريق دولي من العلماء في مركز الكم الروسي وشركة Gero السنغافورية تقدما كبيرا في مجال الكيمياء الطبية، حيث طبّق لأول مرة خوارزميات التعلم الآلي الكمي للبحث عن مركبات كيميائية جديدة ذات خصائص طبية كامنة. أفاد بذلك الجمعة 26 مايو ناطق باسم مركز الكم الروسي.

وقد أظهر العلماء كيف يمكن تطبيق الخوارزميات الهجينة لما يسمى بالتعلم الآلي الكلاسيكي الكمي بنجاح على تخليق جزيئات الأدوية الجديدة.

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وقد استخدم خلال التجربة، كل من أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية والكمية للتعرف على "المعاني"، بصفتها أنماطا مسؤولة عن الخصائص الكيميائية والطبية المفيدة في الهياكل الكيميائية الجديدة التي تولدها الخوارزمية.

وأشار المركز الروسي قائلا: "على الرغم من أن جميع هذه الهياكل لم تتم دراستها بشكل دقيق في المختبر، فإن العمل المنفذ يستعرض إمكانات التعلم الآلي الكمي لتسريع التطورات في الكيمياء الطبية والتكنولوجيا الحيوية والرعاية الصحية ويفتح آفاقا جديدة للإبداع السريع للأدوية الفعالة.

المصدر: نوفوستي