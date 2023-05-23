تحذيرات من برمجيات خبيثة موجودة في ملايين هواتف أندرويد

حذّرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية من برمجيات خبيثة وتطبيقات موجودة في ملايين هواتف أندرويد، يمكن استغلالها لسرقة بيانات هذه الأجهزة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها شركة Trend Micro للأمن السيبراني "يوجد اليوم نحو 8.9 مليون هاتف أندرويد من علامات تجارية مختلفة توجد فيها برمجيات ضارة يمكن استغلالها من قبل قراصنة الإنترنت لاختراق بيانات الهواتف، وهذه البرمجيات التي أطلق عليها اسم Guerrilla منتشرة في 15 تطبيقا من متجر Google Play".

وتبعا للخبراء فإن "برمجيات Guerrilla من الصعب اكتشافها إلا من قبل المختصين، وتكمن خطورتها في أنها تقوم بتثبيت تطبيقات وبرامج خبيثة في الهواتف يمكن استغلالها لسرقة بيانات الأجهزة وبيع هذه البياتات لجهات أخرى، كما تقوم بتثبيت برامج إعلانية تستنزف بطاريات الهواتف والأجهزة الذكية".

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وتشير البيانات التي أوردها الخبراء من شركة Trend Micro المختصة بأمن المعلومات إلى "أن برمجيات Guerrilla عثر عليها بشكل أساسي في أجهزة تباع في الولايات المتحدة والمكسيك وروسيا إندونيسيا وتايلاند، وأن بعض العلامات التجارية المسؤولة عن بيع هذه الأجهزة لم تستجب للتحذيرات التي أطلقها الخبراء في الشركة".

وكان موقع TechCrunch أيضا قد حذّر مؤخرا أيضا من وجود برمجيات خبيثة شبيهة تنتشر بين الأجهزة التي تعمل بأنظمة أندرويد والتي يتم بيعها من خلال Amazon، وأن هذه الأجهزة تحوي برمجيات ضارة مثبتة فيها مسبقا".

المصدر: فيستي