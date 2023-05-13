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أبرز ما كشفت عنه غوغل في مؤتمرها التقني الأخير

العالم الرقمي و Social media

أبرز ما كشفت عنه غوغل في مؤتمرها التقني الأخير
Legion-Media
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كشفت غوغل خلال فعاليات مؤتمر Google I/O 2023 التقني عن مجموعة مميزة من الإلكترونيات الجديدة والبرمجيات المتطورة.

وحاولت غوغل خلال المؤتمر التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة لديها إذ أعلنت عن إتاحة روبوت الدردشة  Bard الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي في 180 دولة، كما أشارت إلى أن الروبوت بات يتعامل مع لغتين إضافيتين هما الكورية واليابانية، وسيدعم 40 لغة إضافية في المستقبل.

وأشارت غوغل إلى أن الروبوت يعمل بتقنيات "PaLM 2" الجديدة التي تمكنه من التعامل بشكل سريع مع النصوص وترجمة العبارات وتأليفها وتسهل عمله مع العديد من الأنظمة والأجهزة الإلكترونية.

ومن الأمور المميزة التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر أيضا ميزة Magic Editor الجديدة في خدمات الصور التابعة لغوغل والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويمكن من خلالها إجراء تعديلات على الرسومات مثل تعديل الخلفيات وملء الفراغات في الصور.

كما كشفت غوغل عن ميزة جديدة في خرائطها تدعى Immersive Mode for Routes تمكن المستخدم من الاطلاع على مسار رحلته بطريقة ثلاثية الأبعاد، ورؤية المسار من زوايا مختلفة.

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أما أبرز الأجهزة الإلكترونية التي كشفت عنها خلال المؤتمر فكان من بينها هاتف Pixel 7a وهاتف Pixel Fold القابل للطي وحاسب Pixel Tablet اللوحي.

المصدر: ixbit

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