الصين تطور تقنيات جديدة لمنافسة ChatGPT

أعلنت شركة iFlytek الصينية عن تطويرها تقنيات جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي لمنافسة تقنيات ChatGPT الشهيرة.

وأشارت الشركة إلى أن تقنياتها البرمجية الجديدة التي تسمى SparkDesk هي عبارة عن نموذج توليدي للذكاء الاصطناعي قادر على التعرف على الكلام وتحليله.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة:"تقنيات SparkDesk الجديدة قادرة حاليا على استيعاب اللغة الصينية بشكل أفضل مقارنة بـ ChatGPT، وبحلول أكتوبر القادم ستكون منافسة للتقنيات الأمريكية في مجال استيعاب اللغة الإنكليزية".

وتبعا لشركة iFlytek فإن "الخبراء في الشركة يعملون على تطوير التقنية الجديدة بشكل مستمر، والخبراء في Huatai Securities لاحظوا أن SparkDesk تتقدم على أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى في التعرّف على اللغة، كما أن منظومة الذكاء الاصطناعي التي تعمل بها قادرة على إنشاء نصوص مكتوبة طويلة وكلمات وعبارات لغوية مفهومة وصحيحة.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن أسهم شركة iFlytek نمت بنسبة %95 منذ مطلع العام الجاري، وزادت قيمتها بنسبة 10% بعد الإعلان عن التقنية الجديدة.

المصدر: فيستي