دار طباعة إلكترونية روسية تُصدر كتابا شارك في تأليفه الذكاء الاصطناعي

أصدرت دار الطباعة الإلكترونية الروسية "ليتريس" كتابا بعنوان "سكاينت في عصر المصرف السيبراني، نظرية الذكاء الخارق والتحديات أمام البشرية".

ألّف الكتاب أنطون بلاتونوف وأندريه غليبوف بالتعاون مع النموذج اللغوي من الذكاء الاصطناعي GPT-4. أفادت بذلك الخدمة الصحفية لدار الطباعة الإلكترونية "ليتريس".

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وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية أن مخدم الكتب الإلكترونية والصوتية "ليتريس" أصدر كتاب "نظرية الذكاء الخارق والتحديات امام البشرية" من تأليف مدوّني منصة Web-3 Bithoven أنطون بلاتونوف وأندريه غليبوف. وساعدهما في تأليف الكتاب النموذج اللغوي للذكاء الاصطناعي GPT-4.

وحسب الخدمة الصحفية فإن الشبكة العصبية الاصطناعية قامت بشكل مستقل أثناء العمل على تأليف الكتاب بإنتاج حوارات وخطابات. كما أضافت أفكارا وتفاصيل تساعد في تطوير موضوع الكتاب.

يذكر أن كتاب "سكاينت في عصر المصرف السيبراني، نظرية الذكاء الخارق والتحديات امام البشرية" ينتمي إلى نوع هجين بين الأدب التنويري وأدب الخيال العلمي. وعلى وجه الخصوص فإن القراء سيطلعون فيه على المستقبل، كما يراه الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك يتطرق الكتاب إلى جوانب لها علاقة بالتكيّف مع الوتائر السريعة للتغيرات التكنولوجية والعواقب المحتملة لنمو الذكاء الاصطناعي وتطور تقنيات الروبوتات.

المصدر: تاس