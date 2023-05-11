مصرف "سبيربنك" الروسي يختار منصة سحابية روسية الصنع للعمل مع البيانات

اختار المصرف "سبيربنك" الروسي برمجيات طوّرتها شركة Tangle الروسية كأحد مكونات بيئة البيانات المشتركة.

وتتكون البرمجيات من نواة أساسية وعارض ثلاثي الأبعاد، بصفته برنامجا لعرض كائنات ثلاثية الأبعاد والعمل مع الواقع المعزز. ويتم الآن تشغيل وتطبيق تلك التكنولوجيا. ومن المخطط له أن يعمل عدة من المستخدمين مع المنصة الأساسية الجديدة. وليس بينهم موظفو "سبيربنك" فحسب بل أيضا شركات متعاقدة، مما سيضمن تبادل البيانات الرقمية على جميع المستويات.

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عندما احتاج "سبيربنك" إلى محرك جديد لبيئة البيانات المشتركة، اختار متخصصوه ستة حلول وطنية لتكنولوجيا المعلومات، وأُخضع كلها لاختبار استخدام المحرك على معدات غير متطورة، والعمل مع نماذج البيانات الكبيرة وسرعتها.

وأظهر عارض Tangle's 3D الروسي الوطني أفضل نتائج في إيجاد حل سريع وضمان إنتاجية عالية وتحويل صحيح وتحميل فوري للمعلومات.

يذكر أن Tangle هي شركة روسية مطورة للبرمجيات، مقرها في يكاترينبورغ بمنطقة الأورال الروسية. وهي تشارك في رابطة مطوري "البرمجيات المحلية". بدأت الشركة منذ عام 2020 بتطوير نظام السحابة الخاص بها للعمل مع بيانات BIM ، وتم تضمين سجل البرمجيات الوطنية منصة Tangle.

المصدر: نوفوستي