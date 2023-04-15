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هاتف اجتمع فيه التطور والأناقة وقدرات التصوير الفائقة

العالم الرقمي و Social media

هاتف اجتمع فيه التطور والأناقة وقدرات التصوير الفائقة
youtube/Техно Гарри
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من بين أكثر الأجهزة الذكية تميزا هذا العام كان هاتف +vivo X90 Pro الذي جمع أناقة المظهر والتقنيات العالية الأداء.

 ولفت هذا الهاتف أنظار محبي التقنية بفضل التصميم المميز جدا لواجهته الخلفية وشكل الإطار المعدني الأنيق الذي ثبت أسفل الكاميرات عليها، ونوعية المواد جعلت ملمسه مريحا في اليد.

وجاء الهاتف بوزن 221 غ، وحصل على مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68 ، وزوّد بشاشة LTPO4 AMOLED متطورة بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، تعمل مع تقنيات Dolby Vision و +HDR10.

ويضمن الأداء الجبار له معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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أما قدرات التصوير الممتازة فيه فتؤمنها كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+50+50+48) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

وجهّز الهاتف بتقنيات للاتصال بشبكات 5G وأحدث شبكات الإنترنت، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 80 واطا.

المصدر: ixbit

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