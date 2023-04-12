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سامسونغ تطلق هاتفا مجهزا بكاميرات ومواصفات ممتازة وسعره منافس

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تطلق هاتفا مجهزا بكاميرات ومواصفات ممتازة وسعره منافس
youtube/ TechTag
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كشفت بعض مواقع الإنترنت عن شكل ومواصفات هاتف Galaxy F54 الجديد الذي ستطرحه سامسونغ بسعر منافس ومواصفات ممتازة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار، أبعاده (76.3/164.6/8.7) ملم، وزنه 199غ.

وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد12"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 780، ومعالج رسوميات Adreno 642، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC

وإضافة إلى قدرته على العمل مع شبكات 5G يتميز الهاتف بقدرات تصوير مميزة إذ حصل على كاميرا أساسية بدقة (64+8+2) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، إضافة إلى كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

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وجهّزته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0،  ومنفذ 3.5 ملم للسماعات،وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

المصدر: ixbit

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