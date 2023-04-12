سامسونغ تطلق هاتفا مجهزا بكاميرات ومواصفات ممتازة وسعره منافس

كشفت بعض مواقع الإنترنت عن شكل ومواصفات هاتف Galaxy F54 الجديد الذي ستطرحه سامسونغ بسعر منافس ومواصفات ممتازة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار، أبعاده (76.3/164.6/8.7) ملم، وزنه 199غ.

وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد12"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 780، ومعالج رسوميات Adreno 642، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC

وإضافة إلى قدرته على العمل مع شبكات 5G يتميز الهاتف بقدرات تصوير مميزة إذ حصل على كاميرا أساسية بدقة (64+8+2) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، إضافة إلى كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

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وجهّزته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات،وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

المصدر: ixbit