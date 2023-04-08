الكشف عن أقوى حواسب Galaxy Tab من سامسونغ

سرّبت بعض مواقع الإنترنت مواصفات Galaxy Tab S9 Ultra، أكبر وأفضل حاسب لوحي ستطرحه سامسونغ هذا العام.

وتبعا للتسريبات فإن الجهاز سيأتي بهيكل متين وأنيق بأبعاد (326.4/208.6/5.5) ملم، وزنه 737 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.

وسيحصل على شاشة Super AMOLED بمقاس 14.6 بوصة دقة عرضها (2960/1848) بكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش، ويمكن الكتابة والرسم عليها والتحكم بها عبر قلم ذكي مرفق بالحاسب.

وسيعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات One UI 5.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

إقرأ المزيد

وسيحصل الحاسب على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+6) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية ثنائية العدسة أيضا بدقة (12+12) ميغابيكسل.

وجهّزته سامسونغ بمنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، وأنظمة لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 11200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.

المصدر: ixbit