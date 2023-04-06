موتورولا تتحدى سامسونغ بهاتفها الجديد
كشفت موتورولا أن هاتفها الجديد يتحدى بمواصفاته أفضل هواتف سامسونغ التي ظهرت هذا العام.
ويأتي هاتف Edge 40 Pro الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68 ، محي بزجاج مضاد للصدمات والخوش، أبعاده (161.2/74/8.6) ملم، وزنه 199 غ.
أما شاشته فأتت من نوع OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 165 هيرتزا، معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision.
ويضمنن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، ذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
والكاميرا الأساسية له أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 60 ميغابيكسل لتكون من أفضل كاميرات السيلفي في الهواتف.
وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، ووماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 125 واطا.
المصدر: ixbit