بعد حجب صفحتها الرئيسية على "فيسبوك".. RT العربية تطلق صفحة بديلة

بعد أن قررت شركة "ميتا" حجب صفحة قناة RT العربية على "فيسبوك" دون سابق إنذار، أطلقت القناة صفحتها البديلة على الشبكة لتتابع إيصال أخبارها إلى جمهورها الواسع.

وكان القائمون على قناة RT العربية قد أعلنوا اليوم أن "ميتا" قررت حجب صفحة القناة على "فيسبوك" دون إنذار أو إخطار أو توضيح لأي أسباب، وأن القناة ستتابع إيصال أخبارها لمتابعيها عبر صفحتها الاحتياطية وباقي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مثل "تويتر" و "فكونتاكتي" و "تليغرام" و عبر موقعها الرئيسي على الإنترنت.

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ومن جهتها قالت مديرة القناة، مايا مناع " إن تعليقات متابعي موقع قناتنا تحمل الكثير من الامتعاض والتذمر من حذف صفحتها على فيسبوك".

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وأشارت مديرة القناة، إلى أنه "وبعد بدء العملية العسكرية الروسية قام موقع YouTube بحذف كل قنوات RT دفعة واحدة، تم قطع موادنا من مواقع أخبار Google، وحُرم الأوروبيون من الوصول إلى المحتوى الخاص بنا على الشبكات الاجتماعية، وتم تقليل تغطيتنا عشرات المرات، لكن وعلى ما يبدو أنهم لم يكتفوا بذلك، فهم يشعرون بالأرق الشديد فقط لأننا لا نزال موجودين ولا يستطيعون النوم بهدوء. حسنا واصلوا العيش مع هذا الأرق".

المصدر: RT