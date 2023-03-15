نحن موجودون ولن نختفي.. مديرة قناة "RT" العربية تعلق على حجب صفحة "موقعنا" في "فيسبوك"

قالت مايا مناع مديرة قناة "RT" العربية، إن تعليقات متابعي موقع قناتنا تحمل الكثير من الامتعاض والتذمر من حذف صفحته على فيسبوك.

وأضافت: "القراء الأعزاء، تبث القناة العربية RT إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. طبعا لا يستخدم جمهورنا الشبكة الاجتماعية VKontakte و RUTUBE والبدائل الروسية الأخرى. لم يتم تكييف هذه الشبكات الاجتماعية للأجانب. لكن من ناحية أخرى، هناك أكثر من 200 مليون ناطق بالعربية في الشبكة المحظورة، ونضطر لنخوض حرب معلوماتية خلف خطوط العدو، وهو ما كنا نقوم به بشكل جيد منذ سنوات عديدة. ولكن الآن انتهى عهد الانترنت الحر، وتم فرض - رقابة وحجب بشكل شامل".

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وأشارت مديرة القناة، إلى أنه "بعد بدء العملية العسكرية الروسية قام موقع YouTube بحذف كل قنوات RT دفعة واحدة، تم قطع موادنا من مواقع أخبار Google، وحُرم الأوروبيون من الوصول إلى المحتوى الخاص بنا على الشبكات الاجتماعية، وتم تقليل تغطيتنا عشرات المرات".

وقالت مديرة قناة "RT العربية": "لكن وعلى ما يبدو أنهم لم يكتفوا بذلك، فهم يشعرون بالأرق الشديد فقط لأننا لا نزال موجودين ولا يستطيعون النوم بهدوء. حسنا واصلوا العيش مع هذا الأرق".

المصدر: صفحة مايا مناع على تيلغرام