قائمة مخفية في "فيسبوك" تظهر لك من تجاهلك

يحتوي "فيسبوك" على صفحة غير معروفة تكشف ما إذا تعرضت للتجاهل من قبل البعض عبر التطبيق.

وتتضمن هذه القائمة المختبئة في الإعدادات جميع الأشخاص الذين أرسلت إليهم طلبات صداقة، ولم يقبلوا طلبك.

ومن السهل أن تنسى من أرسلت إليه طلبات صداقة على مر السنين، وحتى بعد أيام قليلة من إرسالها.

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ويمكنك الآن الاطلاع على جميع الطلبات التي لم يتم الرد عليها. ولحسن الحظ، من الممكن إلغاء هذه الطلبات التي تم تجاهلها منذ فترة طويلة.

كيف ترى طلبات صداقة "فيسبوك" التي أرسلتها وقوبلت بالتجاهل؟

لديك خياران للعثور على طلبات الصداقة المرسلة على "فيسبوك"، ويشمل الخيار الأول الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق بواسطة سطح المكتب.

وهنا، ما عليك سوى النقر فوق هذا الرابط هنا. وسينقلك هذا الرابط إلى صفحة بها طلبات الصداقة المعلقة.

ويمكنك بعد ذلك النقر فوق عرض الطلبات المرسلة في الجزء العلوي الأيسر لجميع الطلبات التي أرسلتها والتي تم تجاهلها.

أما الخيار الثاني فهو موجه لأولئك الذين يستخدمون التطبيق عبر الهاتف الذكي.

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- افتح تطبيق "فيسبوك" الخاص بك ثم انقر فوق الخطوط الثلاثة في أعلى الشاشة

- انتقل الآن إلى قائمة الأصدقاء (Friends) واضغط على See All في أعلى الصفحة

- بعد ذلك، ألق نظرة على طلبات الصداقة المعلقة الخاصة بك (وهي الطلبات التي تحتاج إلى قبولها أو رفضها من قبل المرسل إليه).

- ثم انقر فوق النقاط الثلاث وستظهر لك نافذة منبثقة لعرض الطلبات المرسلة. انقر فوقها لتتمكن من رؤية جميع الطلبات التي تم تجاهلها والتي أرسلتها على مر السنين.

- يمكنك بعد ذلك اختيار إلغاء جميع الطلبات أو بعضها أو حتى تركها على ما هي عليه

المصدر: ذي صن