"واتس آب" يُطلق تغييرات ضخمة على نظام "أندرويد".. مع انتظار وصولها إلى "آيفون"!

أطلق "واتس آب" بعض الميزات الجديدة والمثيرة لنظام "أندرويد" - ولكن سيتعين على مستخدمي "آيفون" الانتظار للوصول إليها.

وتتيح الميزة الأولى لمستخدمي "واتس آب" إرسال ما يصل إلى 100 صورة أو مقطع فيديو في وقت واحد في أي دردشة، مقارنة بـ 30 فقط من قبل.

ويمكن لمستخدمي "أندرويد" الآن تضمين أسماء وأوصاف أطول للمحادثات الجماعية وحتى تضمين تسميات توضيحية عند إرسال المستندات.

ويأتي ذلك بعد شهرين من طرح "واتس آب" قدرة الأشخاص على إنشاء صور رمزية شخصية واستخدامها كملصقات وصور للملفات الشخصية - تماما كما هو الحال على "فيسبوك".

ويمكن رؤية وصف الميزات الجديدة عندما ينقر المستخدمون على "واتس آب" في متجر Google Play متبوعا بـ "ما الجديد".

وقد يضطر مستخدمو "أندرويد" إلى تحديث البرنامج قبل توفر الميزات الجديدة في التطبيق.

وفي الوقت نفسه، يستطيع مستخدمو "آيفون" بالفعل إنشاء صور رمزية على "واتس آب" ولكن الميزات الثلاثة الجديدة الأخرى لا تزال في متناول اليد.

وعند التوجه إلى متجر تطبيقات آبل، لم يتم بعد إدراج الميزات الثلاث الجديدة ضمن علامة التبويب "ما الجديد".

ومن المحتمل أن يكون التأخير بسبب طرح آبل لنظام تشغيل محدث لإصلاح عيبين أمنيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما في ذلك عيب ربما تم استغلاله بنشاط.

ولإضافة صورة رمزية، يتعين على مستخدمي "واتس آب" فقط النقر فوق "الإعدادات" (المشار إليها بالخطوط العمودية الثلاثة) متبوعا بـ "الصورة الرمزية".

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ثم يتعين عليهم اتباع سلسلة من الخطوات لتصميم الصورة الرمزية الخاصة بهم، عن طريق اختيار تصفيفة الشعر ولون البشرة والأزياء وملامح الوجه والمزيد.

ويمكن استخدام الصور الرمزية كصورة للملف الشخصي أو إرسالها في شكل واحد من 36 ملصقا مخصصا تعكس المشاعر والأفعال المختلفة.

ووفقا لـ Meta، فإن وجود الصور الرمزية على "واتس آب" يهدف إلى تعزيز الخصوصية والتخصيص على النظام الأساسي.

وبدأ "واتس آب" أيضا مؤخرا في منح المستخدمين خيار الاتصال بالتطبيق باستخدام "خوادم بروكسي" - بوابات وسيطة بين المستخدمين وخوادم الويب التي تتيح لهم الاتصال بالإنترنت.

وتعمل الخوادم الوكيلة كبوابات بديلة بين المستخدم والإنترنت عندما يتم إغلاق طرق الاتصال والخوادم التقليدية أو قطعها.

إن السماح لمستخدمي "واتس آب" بالاتصال بالخوادم الوكيلة سيساعد المستخدمين على الاتصال في حالة قطع الإنترنت.

ويحتاج المستخدمون إلى التوجه إلى الإعدادات والنقر على "التخزين والبيانات" متبوعا بـ "إعدادات الوكيل" لتبديل الخيار وإدخال عنوان خادم وكيل.

وفي ديسمبر، بدأت في السماح للمستخدمين بمعاينة رسائلهم الصوتية قبل إرسالها، ما يساعد على تجنب الأخطاء المحرجة أو إعادة تسجيل الملاحظات من جديد.

المصدر: ديلي ميل