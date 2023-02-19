كانت مجانية.. "ميتا" تطلق خدمة اشتراك مدفوعة لتوثيق الحسابات في"فيسبوك" و"إنستغرام"

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام"، أنه سيطلق خدمة اشتراك مدفوعة تبدأ من 11.99 دولارا شهريا مما يسمح للمستخدمين بتوثيق حساباتهم.

وستتيح "Meta Verified"، التي سيتم طرحها أولا في أستراليا ونيوزيلندا هذا الأسبوع، للمستخدمين "التحقق من حسابك باستخدام هوية حكومية، والحصول على شارة زرقاء، والحصول على حماية إضافية من انتحال الهوية ضد الحسابات التي تدعي أنك أنت، والحصول على وصول مباشر إلى العملاء"، وفق ما ذكر زوكربيرغ".

وكتب في بيان نشر على حسابه في "فيسبوك": "هذه الميزة الجديدة تتعلق بزيادة المصداقية والأمان عبر خدماتنا".

وقالت الشركة إنه لن يكون هناك أي تغييرات على الحسابات "فيسبوك" و"إنستغرام" التي تم التحقق منها بالفعل، مضيفة أنه سيتم السماح فقط للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما بالاشتراك، في حين أن الخدمة ليست متاحة بعد للشركات.

المصدر: "فرانس برس"