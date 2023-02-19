تقنية روسية للتعرف على الوجوه "تصطاد" تاجر مخدرات من بيرو!

أفاد المدير العام لمؤسسة "روس تيخ" سيرغي تشيميزوف بأن نظام "FindFace Security" الروسي للتعرف على الوجوه ساعد أثناء بطولة العالم لكرة القدم عام 2018 في احتجاز عدد كبير من المطلوبين.

وقال تشيميزوف لقناة "زفيزدا" الروسية: "لنتحدث عن التعرف على الوجه بالفيديو. جاء إلينا شابان وقالا: لدينا مثل هذه المبادرة الناشئة، ساعدونا في إطلاقها. وتم إطلاق المشروع والكاميرات تعمل الآن وهي في كل مكان. وقبل بطولة العالم (لكرة القدم لعام 2018) وضعنا هذه الكاميرات في كل مكان".

وأضاف: "خلال فترة المونديال تم اعتقال عدد كبير من المطلوبين وتم القبض حتى على عضو في المافيا جاء من بيرو على ما يبدو وهو من تجار المخدرات. كان يعتقد أنه سيأتي إلى روسيا ولن يجده أحد هنا، لكن تم احتجازه هنا".

ويعمل نظام "FindFace Security" الروسي للتعرف على الوجه على أساس الشبكات العصبية الاصطناعية والتعلم الآلي وتم اختراعه من قبل شركة "NtechLab" حيث اشترت مؤسسة "روس تيخ" حصة فيها تبلغ 12,5%. ووفقا للمؤسسة تسمح خوارزمية الشركة بالتعرف على الوجوه بدقة تصل إلى 99%، فيما تستغرق مدة البحث عن شخص معين من بين مليار وجه أقل من نصف ثانية.

المصدر: نوفوستي