"روسيا سيغودنيا" تطلق منصة جديدة محدثة لوكالتي "ريا نوفستي" و"سبوتنيك" بـ 6 لغات

أطلقت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية منصة معلومات متعددة الوسائط ومحدثة لوكالتي "ريا نوفوستي" و"سبوتنيك" بست لغات.

وقال نائب رئيس تحرير وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، دميتري غورنوستاييف: "لأول مرة في سوق المعلومات الروسية، يتم عرض تدفق الأخبار النصية ومقاطع الفيديو والصور ذات الصلة على منصة واحدة، وهذا ما سيسهل على مشتركينا الذين يشترون ليس شريطنا الإخباري فحسب، بل وأيضًا مقاطع الفيديو التي ننتجها بكميات ضخمة على مستوى القنوات التلفزيونية الرائدة".

وتحتوي المنصة على ست لغات هي الروسية والإنكليزية والعربية والإسبانية والفارسية والصينية، تتيح لقطات مباشرة من الأحداث حول العالم بالتزامن مع النص، ومعرفة الأخبار الحية ومشاهدة الصور ومقاطع الفيديو وكذلك الفيديوهات المؤرشفة.

وسيتمكن القرّاء لأول مرة من الوصول إلى جزء من محتوى الأخبار المغلقة، وبعد اجتياز التسجيل عبر الشبكات الاجتماعية، سيصبح بإمكان الجميع قراءة ومشاركة المواد الحصرية من الوكالة، وأهم أخبار الساعة.

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كما جرى تحسين خاصية البحث في النسخة الجديدة ليكون أكثر "مرونة" للحصول على النتائج المطلوبة ذات الصلة بالأخبار والوسائط الإعلامية.

ولا توفر المنصة وصولاً سريعا إلى المواد الأرشيفية وفق تاريخ النشر فحسب، بل وتدعم أيضًا البحث عن الأخبار من خلال إشارات الترميز (التاغ) ، ويمكن إجراء الاختيار وفقا للأشخاص أوالمنظمات أوالأحداث أوالمواقع الجغرافية.

وعلاوة على ذلك فإن المشتركين سيحصلون في المنصة على ميزة إمكانية الوصول إلى عرض المحتوى الإعلامي، والذي يمكن تحمليه من خلال "ميديا بنك ريا نوفوستي" أو "سبوتنيك ميديا بنك".

المصدر: RT