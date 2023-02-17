جمع أطنان من المساعدات ضمن حملة "سبوتنيك" لدعم المتضررين من الزلزال في سوريا (صور)

أعلنت وكالة "سبوتنيك" الروسية أنها مستمرة في عملية جمع التبرعات وتجهيزها وتوضيبها ونقلها في إطار حملتها التي نظمتها لدعم المتضررين من الزلزال في سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن كميات كبيرة من التبرعات جمعت من المواطنين الروس والعرب والعاملين في قطاع الإعلام في وكالة "سبوتنيك" والمؤسسة الأم "روسيا سيغودنيا"منذ إطلاق الحملة الأسبوع الماضي، وتضمنت أصنافا مختلفة من البضائع.

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وقدم المتبرعون منتجات أساسية على رأسها الأطعمة الجاهزة والمعلبات والحبوب والسكر وحليب الأطفال وأطعمة الأطفال الجاهزة والألبسة والأحذية بمختلف المقاسات، وأدوات التنظيف الشخصية والعامة، وقفازات خاصة بعمليات البحث.

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وضمت التبرعات أيضا أجهزة الإنارة والمستلزمات الطبية المختلفة، ووصلت كمية التبرعات اليوم الجمعة تبعا لمعلومات الوكالة إلى 13 طناً.

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وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية قد أطلقت حملة تبرعات يوم الجمعة الماضي لدعم المتضررين في سوريا على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا وبأضرار مادية كبيرة.

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وأشارت الوكالة إلى " إلى أن نحو 11 مليون سوري شعروا بآثار الكارثة الطبيعية التي ألمت بالبلاد، حيث وجدوا أنفسهم بشكل مؤسف بلا مسكن ولا طعام ولا ملبس بسبب الظروف القاهرة، وأن روسيا كانت من أوائل الدول المبادرة القليلة التي أرسلت منقذين في الساعات الأولى التي تلت الكارثة إلى المناطق المتضررة، بالإضافة إلى المساعدات".

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وأشارت "سبوتنيك إلى "أن العقوبات الأحادية الجانب التي فرضها الغرب على سوريا تسببت أيضا بإعاقة إيصال المساعدات من جميع دول العالم، أو كانت سببا بعدم وصولها وانقطاعها".

المصدر: سبوتنيك