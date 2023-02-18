غوغل تدعم خصوصية بيانات مستخدمي أندرويد بميزة جديدة

أعلنت غوغل عن إطلاق ميزة جديدة للأجهزة العاملة بأنظمة أندرويد، من شأنها حماية خصوصية تلك الأجهزة.

وأشارت غوغل في مدونة لها عبر الإنترنت إلى أن ميزة Privacy Sandbox باتت متاحة بشكل اختباري لبعض مستخدمي أنظمة "أندرويد-13"، ومع الوقت ستصل لعدد أكبر من مستخدمي الأجهزة الذكية.

ومن حيث المبدأ العام تشبه ميزة Privacy Sandbox الجديدة الميزات التي توفرها آبل في أنظمة تشغيل هواتفها الذكية، والهدف منها تبعا للمطورين هو حماية بيانات مستخدمي الإنترنت من الوصول إلى مطوري التطبيقات، واستغلال هذه البيانات لأهداف الإعلان والتسويق.

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وقالت غوغل حول هذه الميزة "توفر Privacy Sandbox Beta واجهة جديدة لبرمجة التطبيقات صُممت لتكون الأولوية فيها للخصوصية، ولا تستخدم أدوات التعريف التي تتبع نشاطك عبر التطبيقات ومواقع الويب.. هدفنا هو تعزيز خصوصية المستخدم مع تزويد الشركات بالأدوات لتحقيق النجاح عبر الإنترنت، شاركت مئات الشركات ملاحظاتها حول مقترحات التصميم ومعاينات المطورين، وكانت هذه تعليقات لا تقدر بثمن ، ونحن نرحب بالمزيد من المشاركة لتطوير هذه الميزة".

المصدر: blog.google