روسيا تطلق منظومة إلكترونية لمراقبة المحتوى المحظور على الإنترنت

أعلنت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا عن تشغيل منظومة إلكترونية مطوّرة محليا لمراقبة المحتوى المحظور على الإنترنت.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة "أعلن المركز الرئيسي للترددات الراديوية التابع لهيئتنا عن إطلاق منظومة Oculus الإلكترونية المخصصة لمراقبة المحتوى المحظور في الشبكة العنكبوتية والذي يخالف قوانين الإنترنت في روسيا".

وأضاف البيان "أكمل المطورون بالفعل العمل على نظام Oculus، المطورون كانوا قد اختبروا هذه المنظومة عمليا في ديسمبر الفائت، واعتبارا من يناير العام الجاري بدأت عملية دمجها مع أنظمة مراقبة تشغيل الإنترنت في روسيا.. هذه المنظومة قادرة على اكتشاف المحتوى المحظور على الشبكة العنكبوتية بما فيه المحتوى المكتوب والصور والفيديوهات".

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وأشار البيان إلى "أن المنظومة الجديدة ستساعد على أتمتة وتسريع مراقبة المحتوى المرئي على الإنترنت بشكل كبير، وستكون قادرة على معاينة أكثر من 200 ألف صورة في اليوم، وستعزز إمكانية الكشف عن المحتوى المخالف لقوانين الإنترنت في البلاد".

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الرئيسي للترددات الراديوية في روسيا كان قد أعلن في سبتمبر الماضي عن مناقصة لتطوير نظام قائم على الذكاء الاصطناعي للبحث عن المحتوى المحظور على الإنترنت، وأشارت الخدمة الصحفية للمركز إلى أن قيمة المناقصة بلغت 57.7 مليون روبل.

المصدر: برايم