استحداث شركة موحدة مشغّلة للاتصال الخلوي في المناطق الروسية الجديدة

أصدرت الحكومة الروسية تعليماتها إلى وزارة التنمية الرقمية لاستحداث شركة موحدة تتولى المسؤولية عن تشغيل الاتصال الخلوي في المناطق الروسية الجديدة (الأوكرانية سابقا).

وقال نائب رئيس الوزراء، ديمتري تشرنيشنكو، إن الحكومة الروسية كلفت وزارة التنمية الرقمية بإنشاء شركة واحدة مشغّلة للاتصال الخلوي في المناطق الروسية الجديدة.

إقرأ المزيد

حسب ديمتري تشرنيشنكو، فإن وزارة التنمية الرقمية، تعمل في هذا السياق على تحقيق تكامل صناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المناطق الجديدة مع المجال القانوني الروسي.

كما أشار نائب رئيس الوزراء، قائلا:" ستتمكن شركات تكنولوجيا المعلومات في مناطق جمهوريتي دونبتسك ولوغانسك ومحافظتي زابوروجييه وخيرسون من استخدام جميع برامج الدعم المعمول بها حاليا في روسيا، بما في ذلك تخفيض قيمة رسوم الطيف، وحظر عمليات التفتيش، وشروط الترخيص الخاصة بـ معيار اتصالات LTE ، والقيمة المنخفضة لضريبة الملكية وضريبة ملكية الأرض.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "فينيكس" (العنقاء)، المشغّلة للهواتف المحمولة والوحيدة إلى حد الآن في جمهورية دونيتسك الشعبية، سيكون متاحاً لها الاتصال بالمناطق الروسية الأخرى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا