 
مباشر

غوغل تحمي أجهزة أندرويد بتحديث أمني جديد

العالم الرقمي و Social media

غوغل تحمي أجهزة أندرويد بتحديث أمني جديد
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uc1o

أعلنت غوغل عن إطلاق تحديث شهر ديسمبر الأمني لأجهزة أندرويد، والذي وفر حماية أكبر وميزات أوسع للهواتف.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها غوغل فإن التحديث الجديد عالج العديد من الثغرات الأمنية التي كانت موجودة في إصدارات أندرويد التي طرحت في العامين الماضيين، ومن أبرز تلك الثغرات كانت: "CVE-2022-20411"، و" CVE-2022-20498"، و" CVE-2022-20473"، و"CVE-2022-20472".

وأشارت غوغل إلى أنها عالجت أكثر من 80 ثغرة برمجية مع التحديث الجديد، بعض هذه الثغرات كان يمكن استغلالها لتنفيذ هجمات برمجية وسرقة بيانات الهواتف أو الحواسب اللوحية.

ومنحت وغوغل هواتف Pixel 7 و7 Pro أيضا ميزات VPN من Google One لتوفير خصوصية أكبر لبيانات استخدام الإنترنت، كما حصلت تلك الهواتف على تقنيات جديدة لتقييم الوضع الصحي للمستخدم.

إقرأ المزيد
غوغل يكشف اسم الزعيم الذي تصدر قائمة البحث في غوغل عام 2022
غوغل يكشف اسم الزعيم الذي تصدر قائمة البحث في غوغل عام 2022

ومنحت غوغل هواتفها الحديثة أيضا بعض الميزات الإضافية مثل ميزة البحث الموحد في Pixel Launcher، وميزة "الصوت المكاني"، وحسّنت في تلك الأجهزة ميزات المساعدات الصوتية.

وزودت غوغل أجهزة أندرويد بواجهات عرض تفاعلية جديدة، كما أضافت لغات جديدة إلى لوحات المفاتيح الرقمية، وأضافت تقنيات جديدة إلى ميزات "الترجمة الفورية" التي تقدمها لأجهزة أندرويد.

المصدر: 4pda

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: مئات الصواريخ الروسية الجوابية ستمحو العدو المهاجم لحظة قيامه بالاعتداء