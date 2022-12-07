غوغل يكشف اسم الزعيم الذي تصدر قائمة البحث في غوغل عام 2022

نشرت غوغل قائمة بأكثر الأمور والأشياء والشخصيات التي يبحثون عنها في محركات بحثها على الإنترنت العام الجاري.

ومن أكثر الكلمات والعبارات التي طرحت للبحث عبر الإنترنت وفقا لغوغل كانت كلمة " Wordle" وهي اسم لعبة لتخمين كلمات مكونة من 5 أحرف، كما بحث الناس عن مباراة الهند ضد بريطانيا في لعبة الكريكيت، وعن كلمة أوكرانيا، وموضوع وفاة ملكة بريطانيا السابقة إليزابيث الثانية، وموضوع طلاق الممثل جوني ديب.

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وعن فئة الأخبار في مواضيع البحث فقد بحث الناس على الإنترنت هذا العام أكثر شيء عن مواضيع أوكرانيا، ومواضيع الانتخابات في الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، إضافة إلى مواضيع اليانصيب والقرعات، والمواضيع التي تتعلق بجدري القردة.

أما بالنسبة للشخصيات التي بحث عنهم الناس بكثرة على الإنترنت هذه السنة فضمت القائمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وممثلين عالميين مثل: ويل سميث، وأمبر هير، وكريس روك.

المصدر: gazeta.ru